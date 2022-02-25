Пензенца осудили за убийство сына

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Инцидент произошел минувшей осенью в многоквартирном доме на улице Клары Цеткин. Утром 27 сентября 41-летний сын мужчины привел в гости приятелей. Компания распивала спиртное и сильно шумела.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области, пензенец попросил гостей разойтись. Проводив приятель, сын горожанина вернулся и начал просить деньги на спиртное. Началась ссора, в ходе которой пенсионер взял на кухне нож и нанес отпрыску удар в область грудной клетки, после чего сам вызвал скорую помощь и полицию.

Пострадавший скончался на месте преступлений. Судом мужчина был признан виновным.

Приговор пока не вступил в законную силу.