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Общество24 февраля 2022 6:07

Сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области поздравили фронтовика с Днём защитника Отечества

Михаил Георгиевич участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении Киева, дошел до польской границы
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: СУ СК РФ по Пензенской области

Сотрудники следственного управления навестили ветерана Великой Отечественной войны Пахомова Михаила Георгиевича, чтобы поздравить с Днём защитника Отечества.

После окончания войны он решил связать свою жизнь с военной службой и поступил в военно-транспортную академию на автомобильно-инженерный факультет. Михаил Георгиевич занимал должности начальника службы полка, дивизии в корпусе Киргизии, Туркменистане и Казахстане.

От имени коллектива следственного управления ветерана поздравили с праздником, вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!

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