Сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области поздравили фронтовика с Днём защитника Отечества

Фото: СУ СК РФ по Пензенской области

Сотрудники следственного управления навестили ветерана Великой Отечественной войны Пахомова Михаила Георгиевича, чтобы поздравить с Днём защитника Отечества.

После окончания войны он решил связать свою жизнь с военной службой и поступил в военно-транспортную академию на автомобильно-инженерный факультет. Михаил Георгиевич занимал должности начальника службы полка, дивизии в корпусе Киргизии, Туркменистане и Казахстане.

От имени коллектива следственного управления ветерана поздравили с праздником, вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа!