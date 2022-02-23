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Спорт23 февраля 2022 7:30

В Пензе в День защитников Отечества горожан ждут в парках

В полдень в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского будут организованы «Богатырские забавы»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Всем участникам предстоит пройти веселые испытания и помочь сказочным героям, показав свои ловкость, силу, смелость.

В 11.00 в «Школе молодого бойца» гости Детского парка смогут посоревноваться в ловкости, сноровке и скорости в увлекательных играх и эстафетах. А затем угоститься горячим чаем.

Спортивный праздник для взрослых и малышей «Богатырские забавы» начнется на территории ледяного городка в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского в 12 часов.

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