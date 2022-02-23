Первый состав с эвакуированными жителями Донбасса прибыл на станцию Пенза-1

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Всего в Пензенскую область прибыли 737 человек. В основном, женщины, пожилые и дети.

Медицинское тестирование, пересадка в автобусы, отправка в санатории и гостиницы.

«Область к принятию эвакуированных готовилась планово. У нас есть опыт 2014 года, когда наш регион принимал жителей с территории Донецка и Луганска», - напомнил Олег Мельниченко. - На сегодняшний день мы понимаем, что реально сможем принять 2100 человек. Пока к нам прибыли 737. Из них 380 – дети».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Семьи с детьми будут размещаться таким образом, чтобы максимально учесть возможность обучения в школах, устройства малышей, если потребуется, в дошкольные учреждения.

Всем прибывшим в пункты временного размещения сделаны ПЦР-тесты. Кроме того, до понедельника все дети и пожилые люди пройдут диспансеризацию.

«Во всех пунктах сейчас работают представители здравоохранения, социальных служб и образования, которые осуществляют работу с прибывшими. Мы определяем детей по возрастным группам, по классам. Чтобы в понедельник уже интегрировать ребят в образовательный процесс», - проинформировал губернатор.

Все заболевшие также будут дополнительно обследованы. При необходимости – госпитализированы. Если такой надобности не возникнет, они будут снабжены бесплатными лекарствами.

Также Олег Мельниченко сообщил, что для эвакуированных будет организовано трёхразовое питание. По прибытии все были снабжены продовольственными пайками. Для детей, в школах предусмотрено бесплатное двухразовое питание.

Кроме того, запланирована работа подразделений дополнительного образования для ребят, которые выберут занятия спортом или творчеством.

В местах временного проживания для граждан из Донецка и Луганска будет организована культурная программа – выступления артистов.

«Мы понимаем, что людей надо отвлечь, они пережили психологическую травму. И лучший способ эмоциональной компенсации – это переключить их на интересную культурную программу. Мы постараемся максимально сделать удобным посещение концертных мероприятий. Запланируем для детей экскурсии по Пензенскому краю, чтобы они увидели наши достопримечательности, в числе которых знаменитые Тарханы Лермонтова», - пояснил Олег Мельниченко.

«Будет проводиться такая работа, чтобы люди немного отключились от тех бед и проблем, которые они пережили», - резюмировал глава Пензенской области.