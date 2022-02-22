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Общество22 февраля 2022 13:26

Сегодня и в отделениях ЗАГС Пензенской области «свадебный бум»

22.02.2022 года – одна из «красивых дат» для регистрации брака в 2022 году
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

В этот день 120 пар решили скрепить союз узами брака в территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Очень многие молодожены начали бронировать эту зеркальную дату и время регистрации за несколько месяцев до торжества. Сотрудники вручили каждой паре приветственный адрес губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, подчеркнув, что главную роль в счастливой супружеской жизни играет не «красивая дата» свадьбы, а внимательное и заботливое отношение супругов другу к другу.

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