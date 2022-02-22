Сегодня и в отделениях ЗАГС Пензенской области «свадебный бум»

Фото предоставлено министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

В этот день 120 пар решили скрепить союз узами брака в территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Очень многие молодожены начали бронировать эту зеркальную дату и время регистрации за несколько месяцев до торжества. Сотрудники вручили каждой паре приветственный адрес губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, подчеркнув, что главную роль в счастливой супружеской жизни играет не «красивая дата» свадьбы, а внимательное и заботливое отношение супругов другу к другу.