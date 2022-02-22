Жители Донбасса радостно встретили весть о признании республик Россией

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Открытое обсуждение на Совете Безопасности России 21 февраля ситуации на Донбассе было, по сути, поименным голосованием членов СБ с выражением в итоге общей позиции: Украина саботирует Минские соглашения, надо признавать народные республики.

К выступлениям уважаемых политиков, руководителей силовых структур, и к сказанному Владимиром Путиным в обращении к россиянам добавить нечего.

В этот же день Президент подписал Указы о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик и договоров с ними о сотрудничестве и взаимной помощи.

2100 эвакуированных в Пензенскую область жителей ДНР и ЛНР были в пути, когда весть о признании республик радостно встретили в Донецке и Луганске.

Сегодня мы ожидаем в Пензе два железнодорожных состава с беженцами.

"В регион направлено 2100 жителей, эвакуированных из Донецка и Луганска», - отметил глава областной исполнительной власти.

«В структуре беженцев от 35 до 45 процентов – это дети. Мы готовимся к тому, чтобы создать максимально комфортные условия временного проживания для семей Донбасса.

Особенно это касается малышей, которым в стрессовой ситуации приходится труднее всего. Постараемся сделать так, чтобы беженцы почувствовали наше дружеское участие. Чтобы у них здесь было всё необходимое», - пояснил Олег Мельниченко.