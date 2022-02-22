Пензенская область получит грант Президента РФ на проведение конкурса грантов для СО НКО

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Гранты главы государства на развитие гражданского общества предоставляются в качестве софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки социально ориентированным НКО в регионах страны.

Для Пензенской области размер такого гранта составляет 8 978 959 рублей. Планируется, что общая сумма поддержки проектов социальных инициатив СО НКО - победителей регионального конкурсного отбора - составит 17 252 359 рублей с учетом софинансирования Фонда президентских грантов.

В 2022 году конкурсный отбор проектов социальных инициатив СО НКО на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области состоится в электронном формате.

Подача заявок будет доступна на сайте конкурса по адресу: https://grants.pnzreg.ru/.

Дополнительная информация о конкурсе, сроках его проведения будет опубликована на официальном портале регионального правительства.