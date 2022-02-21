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Недвижимость21 февраля 2022 11:58

На восстановление обрушившейся накануне крыши школы губернатор дал 15 дней

Первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев доложил, что восстановительные работы уже идут
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Учреждение образования села Новое Демкино Малосердобинского района, в котором накануне произошло обрушение крыши, глава региона осмотрел в понедельник, 21 февраля.

По предварительным расчетам подрядной организации на восстановление крыши потребуется порядка 2,5-3 млн рублей.

«Необходимо максимально быстро закончить ремонт, чтобы дети вернулись к занятиям", - поставил задачу Олег Мельниченко и предложил подрядчикам работать в две смены.

Кроме этого,главе администрации района губернатор поручил подготовить ПСД для включения школы в региональную программу на проведение капитального ремонта.

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