На восстановление обрушившейся накануне крыши школы губернатор дал 15 дней

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Учреждение образования села Новое Демкино Малосердобинского района, в котором накануне произошло обрушение крыши, глава региона осмотрел в понедельник, 21 февраля.

По предварительным расчетам подрядной организации на восстановление крыши потребуется порядка 2,5-3 млн рублей.

«Необходимо максимально быстро закончить ремонт, чтобы дети вернулись к занятиям", - поставил задачу Олег Мельниченко и предложил подрядчикам работать в две смены.

Кроме этого,главе администрации района губернатор поручил подготовить ПСД для включения школы в региональную программу на проведение капитального ремонта.