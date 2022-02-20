Беженцев с Донбасса разместят в санаториях и домах отдыха Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним, что ранее мы писали о том, что Пензенская область готова принять 700 семей из ДНР и ЛНР. Их временно разместят в санаториях и домах отдыха, обеспечат всем необходимым.

В 2014 году в наш регион также приезжали жители Украины. Многие из них получили паспорта и остались в области.

- В их лице мы приобрели трудолюбивых и достойных соотечественников, - отметил Олег Мельниченко. - Другая часть беженцев тогда вернулась в Донбасс, надеясь, что со временем мир придет на их землю. Но война опять пришла на восток Украины - огромная беда для сотен тысяч живущих там семей. Поэтому так важно протянуть руку помощи Донбассу, который оказался на переднем крае этой необъявленной войны.

По словам главы региона, пензенцы уже начали сбор гуманитарной помощи для беженцев: детских вещей, игрушек, школьных принадлежностей и всего необходимого.