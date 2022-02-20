В Пензе названы победители Кубка города по самбо в честь Дня защитника Отечества

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Победителями турнира(в своих весовых категориях) стали воспитанники СШОР «Витязь».
Среди юношей:
Леонид Теплов, Алексей Журавлев, Глеб Медков, Даниил Брыкин, Ярослав Антипов, Данила Крячков, Андрей Алдаев, Даниил Николаев, Егор Алымов.
Среди девушек:
Юлия Голованова.
Победители и призёры награждены грамотами, медалями и кубками.
Соревнования проходили с соблюдением всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических ограничений, действующих на территории города.