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Спорт20 февраля 2022 7:13

В Пензе названы победители Кубка города по самбо в честь Дня защитника Отечества

В соревнованиях приняли участие 87 юных спортсменов 2010-2012 годов рождения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Победителями турнира(в своих весовых категориях) стали воспитанники СШОР «Витязь».

Среди юношей:

Леонид Теплов, Алексей Журавлев, Глеб Медков, Даниил Брыкин, Ярослав Антипов, Данила Крячков, Андрей Алдаев, Даниил Николаев, Егор Алымов.

Среди девушек:

Юлия Голованова.

Победители и призёры награждены грамотами, медалями и кубками.

Соревнования проходили с соблюдением всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических ограничений, действующих на территории города.

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