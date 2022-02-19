Дорога к новому храму в Пензенском районе

Фото: Пресс-служба Пензенской епархии

Торжества прошли с участием главы региона в субботу, 19 февраля.

Молебен совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. На мероприятии присутствовали жители Города Спутника и соседних жилых кварталов, по чьей инициативе, поддержанной пензенской епархией, был организован местный православный приход.

Администрация района выделила участок под строительство. Финансовое управление Московского Патриархата по просьбе прихода предложило проект.

Храмовый комплекс с одноэтажной церковью с колокольней-звонницей и трёхэтажным приходским домом, где разместится духовно-просветительский центр, будут построены на площади около 3 тыс. кв. метров.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам церемонии, глава региона отметил большое значение нового православного объекта для местных жителей. Олег Мельниченко сообщил также о решении на выделенном участке к пасхальным торжествам построить временный храм площадью около 280 кв. метров, чтобы жители Города Спутника уже могли участвовать в богослужениях.