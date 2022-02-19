В Пензе к разработке концепции реконструкции парка Белинского подключатся архитекторы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ранее тему обновления любимого места отдыха горожан поднял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Речь о трех основных территориях парка – зоне отдыха, Тропе здоровья и Олимпийской аллее.

Александр Басенко отметил необходимость проведения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков с объектами парка.

Параллельно управление культуры, инвесторы, архитекторы разработают проект концепции реконструкции - графические схемы, эскизный проект, который в дальнейшем будет представлен на обсуждение общественности.

Градоначальник поручил в эскизном проекте предусмотреть разбивку реновации на этапы.

«Надо ставить перед собой задачу законтрактовать первый этап уже в этом году, чтобы в следующем – была возможность провести часть строительно-монтажных работ», – отметил Александр Басенко.