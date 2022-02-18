В Пензенской области и Мордовии вышел в свет очередной номер «Комсомолки»

На снимке (слева- направо): Камила Валиева, Елизавета Туктамышева,Александра Трусова, Анна Щербакова. Фото:Валерий Звонарев

Все тревожнее репортажи спецкора «КП» Дмитрия Стешина, работающего сейчас в Донбассе:

«Украина ждала «вторжения», которое ей пообещали британские газеты…Россия на «вторжение» опять вероломно не явилась.

Но пришли более неприятные новости: «Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить средства радиационной и химической разведки, разминирования, а также внедорожники и медицинские средства».

(Стр. 3);

Как всегда, в номере представлена панорама новостей под рубрикой «Картина дня: в стране и мире: Фото встречи Башара Асада Сергея Шойгу.

В заметке Андрея Зайцева «Пенсионные мечты обогнали инфляцию» подробности, почему россияне хотят получать пенсию больше 55 тысяч.

(Стр. 2, 4);

В номере также: «Картина дня: Пенза – Саранск» - о планах жилищного строительства в Пензенской области. Куда в Мордовии можно пожаловаться на полицейских-взяточников.

(Стр. 11);

«Послесловие дела Валиевой»: «Детям могут запретить выходить на олимпийский лед».

(Стр. 15).

Не во всем согласен с автором Андреем Вдовиным. С одной стороны, говорит о трогательном отношении к Валиевой на Западе, с другой – «о деле Тутберидзе».

Напомню, Этери Тутберидзе - тренер, у которой три воспитанницы - Олимпийские чемпионки.

И, конечно, в номере гороскоп, кроссворд, анекдоты. Вот один из них:

«Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные».