Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Приветствуя участников, глава региона напомнил, что мероприятие проходит в канун Дня защитника Отечества.

«Героями этого всенародного праздника становятся все, для кого чувство долга перед Родиной, защита государственных интересов - превыше всего», - подчеркнул он.

Наградами были отмечены медработники за большой вклад в борьбу с COVID-19, педагоги, которым пришлось перестраивать свою работу в условиях пандемии.

Шесть пензенцев удостоены знаков отличия Минобороны РФ за активное участие в поисковой работе, одиннадцать - региональной награды «За сохранение исторической памяти».

Отдельную благодарность глава субъекта Федерации выразил сотрудникам ЗАО «ТехГазСервис», обеспечивающим бесперебойную работу кислородных станций. Восемь из них отмечены Почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

За самоотверженный труд в годы войны и восстановление народного хозяйства в послевоенный период учрежден памятный знак «Сурский рубеж».

В ходе торжественного мероприятия он вручен председателю Совета ветеранов Никольского района Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Татьяне Петровне Михайловой.

«Спасибо вам за профессионализм, активную гражданскую позицию и добросовестный труд на благо жителей Пензенской области», - резюмировал руководитель региона.