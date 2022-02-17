Более 700 подростков из Пензенской области сделали прививки от коронавируса

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В четверг, 17 февраля, ребята пришли в прививочные пункты, чтобы пройти иммунизацию вторам компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак-М». Как отметила заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники №6 Светлана Вахидова, жалоб на недомогание и другие нежелательные реакции после первой прививки, не поступало.

Перед второй вакцинации подростков осматривает врач-педиатр. Также нужно снова подписать согласие на прививку (у детей до 15 лет его подписывают родители, дети после 15 лет могут подписать документ сами). После полного завершения вакцинации выдается справка о проведении профилактической прививки от коронавируса. Также эта информация вносится в карту профилактических прививок ребенка и его прививочный сертификат (если он у него есть).

С 27 января вакцинацию от коронавируса прошли более 700 жителей Пензенской области от 12 до 17 лет.

- Каждый день к нам приходят несколько десятков ребят, - отметила Светлана Вахидова. – Вакцинация продолжится и дальше.

Записать ребенка на вакцинацию можно по телефону детского контакт-центра: 990-130, по номеру Единого многоканального сервиса «122» (добавочная цифра 2), а также через регистратуры детских поликлиник.