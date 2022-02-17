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Общество17 февраля 2022 7:27

В Пензе сошедшая с крыш наледь травмировала двух горожан

В ходе оперативного совещания 17 февраля губернатор поручил привлечь к ответственности управляющие компании, в результате бездействия которых пострадали люди
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко сообщил, что от жителей региона поступает очень много обращений по поводу неочищенных от наледи крыш. Уже произошло два ЧП.

«Я хочу обратить внимание и мэра Пензы, и министра ЖКХ - давайте разбираться с управляющими компаниями, которые не выполняют возложенный на них функционал.

По этим двум компаниями материалы передавайте в правоохранительные органы. Есть все основания, чтобы лишить их лицензии за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Необходимо действовать в рамках законодательства. Должна быть ответственность управляющих компаний, которые допустили травмирование людей», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил министру жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину взять ситуацию на контроль.

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