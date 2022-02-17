В Пензе сошедшая с крыш наледь травмировала двух горожан

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко сообщил, что от жителей региона поступает очень много обращений по поводу неочищенных от наледи крыш. Уже произошло два ЧП.

«Я хочу обратить внимание и мэра Пензы, и министра ЖКХ - давайте разбираться с управляющими компаниями, которые не выполняют возложенный на них функционал.

По этим двум компаниями материалы передавайте в правоохранительные органы. Есть все основания, чтобы лишить их лицензии за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Необходимо действовать в рамках законодательства. Должна быть ответственность управляющих компаний, которые допустили травмирование людей», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил министру жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину взять ситуацию на контроль.