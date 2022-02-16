В Мордовии отметили День памяти военнослужащих, исполнявших долг за пределами Отечества

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В афганской войне приняли участие 2956 жителей Мордовии, 68 из них погибли.

В фондах Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов хранятся награды и личные вещи солдат той войны.

С утра в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске прошла панихида, на площади Победы у памятника воинам-интернационалистам и воинам, погибшим в локальных конфликтах, состоялся памятный митинг.

На фестивале «Афганское эхо» от имени Главы Мордовии собравшихся в зале ветеранов-афганцев, членов семей погибших военнослужащих приветствовал заместитель председателя правительства Мордовии Александр Герасин.