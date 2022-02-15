Пензенский Роспотребнадзор напомнил правила дезинфекции жилых помещений

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области напоминают, что влажную уборку в квартире нужно проводить два-три раза в неделю. Если же в квартире есть люди, болеющие ОРВИ, гриппом или простудой, то дезинфекция проводится каждый день.

Особенное внимание при уборке необходимо уделять:

- дверным ручкам (особенно на входной двери);

- выключателям;

- ручкам шкафов;

- спинкам стульев;

- письменным столам;

- журнальным столикам;

- открытым книжным полкам;

- верхним частям тумбочек и комодов;

- столешницам кухонных тумб;

- бытовой технике;

- смесителям;

- сантехнике;

- туалетным принадлежностям.

В течение дня мы не единожды прикасаемся к этим предметам, поэтому во время уборки их стоит мыть с мылом или протирать антисептиком с содержанием спирта не менее 70%. Чтобы облегчить себе задачу, можно купить влажные салфетки с антисептиком и положить их в каждой комнате – тогда обрабатывать поверхности можно будет без труда после прикосновения.

Если вы используете для уборки бытовую химию с содержанием хлора, то тщательно споласкивайте поверхности после нее и надевайте перчатки.

Не забывайте как можно чаще проветривать дом.