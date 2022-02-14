В Пензе в ближайшие годы парк Белинского предстанет в новом облике

Фото: официальное сообщество ЦКПиО им. Белинского в социальной сети "ВКонтакте"

Как доложил министр культуры и туризма Сергей Бычков, в 2021 году на выполнение запланированных мероприятий нацпроекта было направлено свыше 287 млн рублей, из которых более 147 млн рублей - средства федерального бюджета.

В 2022 году финансирование региональных программ нацпроекта "Культура" будет увеличено практически вдвое.

Олег Мельниченко поставил задачу соблюдать запланированные сроки возведения Планетария.

«Это символ Пензы, символ нашего парка, поэтому надо достраивать его достаточно оперативно», - подчеркнул он.

Говоря о любимом месте притяжения горожан - парке им. Белинского, губернатор заметил, что надо начинать заниматься не просто его обычным благоустройством.

Фото: официальное сообщество ЦКПиО им. Белинского в социальной сети "ВКонтакте"

В 2023 году появится хороший Планетарий, и парк должен соответствовать этому объекту. Начиная с дорожек и заканчивая зданиями и сооружениями, их обновленным обликом, в целом.

«Сюда приезжают со всей области, с детьми гуляют. Это очень знаковое место для жителей. Не так должен выглядеть главный городской парк», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«На следующий год будем заявляться в программы благоустройства общественных пространств федерального проекта. Давайте заявим на федеральное финансирование и наш парк им. Белинского, чтобы в течение 2023-2024 годов привести его в нормальное состояние», - распорядился губернатор.