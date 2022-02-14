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Общество14 февраля 2022 9:37

Губернатор призвал готовиться к тревожному развитию ситуации с паводком

В Пензенской области в зоне риска подтоплений находятся более 18-ти тысяч домовладений и 50-ти тысяч жителей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Роман Игнатьев

Фото: Роман Игнатьев

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в понедельник, 14 февраля, Олег Мельниченко назвал непростыми сложившиеся погодные условия. Высота снежного покрова превышает все прошлогодние показатели. Если он будет резко таять, возможен сильный паводок.

Глава субъекта Федерации подчеркнул, что в зоне риска подтоплений находятся более 18-ти тысяч домовладений и 50-ти тысяч жителей области.

Дано распоряжение провести проверку предусмотренных пунктов для эвакуации, наличия необходимых медикаментов. Особое внимание поручено уделить местам временного размещения домашнего скота.

Фото: Андрей Танаев

Фото: Андрей Танаев

Главам городских и муниципальных районов поручено организовать контроль сброса воды в гидротехнических сооружениях, взять на особый контроль бесхозные конструкции, организовать проверку материальных резервов и работу оперативных групп по ЧС.

«Какой бы ни был у нас оптимизм, мы всегда должны готовиться к наиболее неблагоприятному развитию ситуации», - подытожил губернатор.

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