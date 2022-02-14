Задержанный в Пензе грабитель раскаялся и возместил похищенные у пенсионерки деньги

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции № 3 Пензы обратилась женщина 1954 года рождения: около дома на улице Ладожской неизвестный открыто похитил у нее пакет с продуктами и кошельком с денежными средствами в сумме 18 300 рублей.

Личность злоумышленника полицейские установили, изучив видеозапись с домофона и в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Им оказался житель Белинского района 1991 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся, мол на преступление пошел из-за нехватки финансов. Похищенные денежные средства подозреваемый возместил в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.