Почти пять тысяч выпускников из Пензенской области сдадут ЕГЭ в основной период

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Как рассказали в центре обработки информации Института регионального развития, русский язык сдадут 4 820 человек, математику базового уровня – 2 157, профильного – 2 620. Этих двух дисциплин достаточно, чтобы получить аттестат.

Для поступления в вуз выпускникам необходимо продемонстрировать знания и по другим предметом. Как обычно, большая часть одиннадцатиклассников – 2 406 человек – будут сдавать обществознание. 1 047 школьников выбрали для сдачи физику, 958 - информатику, 986 – биологию, 864 – историю, 651 – химию, 289 – литературу, 105 – географию.

Несколько сотен выпускников примут участие в ЕГЭ по иностранным языкам. Из них 473 – по английскому языку, 12 по немецкому, трое – по французскому.

- Один выпускник прошлых лет заявился на китайский язык. На письменную часть, без устной. Решил попробовать силы, испытать себя в знании китайского языка, - отметила директор центра Татьяна Фадеева.

Досрочно (то есть с 21 марта по 15 апреля) экзамены сдадут 86 человек.