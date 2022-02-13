К стеле «Пенза – Город трудовой доблести» возложили цветы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Почтить трудовой подвиг пензенцев пришли мэр города Александр Басенко, его заместитель Олег Денисов, главы районных администраций и другие официальные лица.

- В годы Великой Отечественной войны предприятия Пензы работали в полную мощь, чтобы фронт ни в чем не нуждался, - отметил Александр Басенко.

За четыре года войны завод имени Фрунзе произвел более 111 миллионов снарядов и почти 180 тысяч взрывателей. «Пензмаш» выпускал пусковые установки для «Катюш».

13 455 рабочих пензенских предприятий получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах».