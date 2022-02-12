Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 12:11

На регистрации авто и получении прав жители Мордовии сэкономили в прошлом году 20 миллионов

Секрет прост: за этими услугами десятки тысяч водителей обратились в ГИБДД через портал госуслуг
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

И таким образом воспользовались скидкой на получение услуги в электронном виде в размере 30 %

Например, при выдаче водительского удостоверения порталом госуслуг воспользовались 97% обратившихся граждан (около 48 000), а при регистрации транспорта – 58,4% (около 39 000).

При личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей госномеров заявитель оплачивает 2 850 рублей, а при подаче заявления и оплате через портал размер госпошлины составит всего 1 995 рублей. Таким образом сэкономить получится почти 900 рублей.

И еще один плюс - возможность заранее самостоятельно выбрать удобные дату и время посещения ГИБДД.

Интересное