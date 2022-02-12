На регистрации авто и получении прав жители Мордовии сэкономили в прошлом году 20 миллионов

Фото: Алексей Булатов

И таким образом воспользовались скидкой на получение услуги в электронном виде в размере 30 %

Например, при выдаче водительского удостоверения порталом госуслуг воспользовались 97% обратившихся граждан (около 48 000), а при регистрации транспорта – 58,4% (около 39 000).

При личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей госномеров заявитель оплачивает 2 850 рублей, а при подаче заявления и оплате через портал размер госпошлины составит всего 1 995 рублей. Таким образом сэкономить получится почти 900 рублей.

И еще один плюс - возможность заранее самостоятельно выбрать удобные дату и время посещения ГИБДД.