На пожаре в селе Маис Никольского района погиб одиноко проживавший мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Возгорание в доме по улице Свободы в селе Маис Никольского района произошло утром 8 января. После ликвидации пожара в пристрое к дому обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Очаг пожара находился в месте расположения печи. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего пожара. По результатам будет принято процессуальное решение.