Губернатор критически оценил уборку снега и благоустройство внутридворовых территорий Пензы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации регионального министерства ЖКХ и гражданской защиты населения, в новогодние и рождественские праздники в очистке территорий от снега было задействовано до 1152 единиц спецтехники и более 2700 сотрудников. Объём снега, вывезенного при уборке внутридворовых и общественных территорий – свыше 20 тыс. тонн.

Масштабные цифры общих объемов выполненных работ принципиально не изменили состояние большинства внутридворовых территорий города, и глава областной исполнительной власти назвал его неудовлетворительным, а работу многих управляющих компаний – недостаточной.

«В Пензе, в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города», - констатировал Олег Мельниченко.

Глава субъекта Федерации поручил подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ регионального центра.

«Наша задача – навести порядок. Нам придётся фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения Пензы. В том числе, закупать и завозить коммунальную технику», - уточнил Олег Мельниченко.

«Мы очищаем от снега магистрали, но у нас возникают проблемы с уборкой тротуаров. А горожанам требуются нормальные условия проживания», - подчеркнул он.