Школьники из Пензы – призеры международной олимпиады по геометрии

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Иранская олимпиада по геометрии проводится с 2014-го года. Год спустя, в 2015-м, она получила статус международной и сейчас является одним из престижных математических состязаний для школьников.

Задания олимпиады разбиты на три уровня сложности, которые соответствуют уровням знаний учащихся 7-8, 9-10 и 11 классов. На прохождение каждого уровня дается несколько часов. За каждую правильно решенную задачу участник получает восемь баллов.

В VIII Международной Иранской олимпиаде по геометрии принимали участие учащиеся из 57 стран. Максим Иванов, Роман Мясников и Вадим Абрамов из пензенского Губернского лицея завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.