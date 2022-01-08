Пензенцев призывают не отправлять новогодние елки на свалку

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Праздники подходят к концу, и уже некоторые жители нашего региона начали стаскивать с новогодних елей игрушки, дабы со дня на день замотать главное украшение Нового года в кучу пакетов и отправить на свалку. Однако подобное решение чревато: каждое выкинутое дерево приводит к выбросу примерно 16 килограммов углекислого газа.

Чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду, в нашем регионе уже не первый год проводится акция #ПензаСпасиЕлку. О том, что нужно сделать для участия, рассказала ее организатор Надежда Кузнецова:

- Условия просты: с ели необходимо тщательно снять все украшения, особенно новогодний дождик. Везти дерево никуда не нужно: достаточно оставить его на ближайшей мусорной площадке, не заворачивая в пакеты или пленку.

Собранные деревья будут отсортированы. Часть из них отправится на местные фермы, где станет витаминной подкормкой для лошадей и коз. Остальные елки будут раздроблены в щепу. Ее, в свою очередь, направят в пензенский зоопарк для использования в качестве подстилки для животных.

- В прошлом году наша акция нашла хороший отклик среди горожан – людям важно чувствовать, что они делают что-то полезное, ведь тема экологии сейчас на слуху. А наш проект помогает почувствовать причастность к хорошему делу, особо не напрягаясь, - отмечает Надежда Кузнецова.