По факту гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме в Пензе возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Напоминаем вам, взрыв газа произошел ночью в пятиэтажном доме на улице Мира. После этого в квартире начался пожар, в результате чего двое мужчин получили серьезные травмы и скончались на месте.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которую возглавил и.о. руководителя СУ СК по Пензенской области Владимир Архангельский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование продолжается.