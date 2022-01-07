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Происшествия7 января 2022 7:18

По факту гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме в Пензе возбудили уголовное дело

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Напоминаем вам, взрыв газа произошел ночью в пятиэтажном доме на улице Мира. После этого в квартире начался пожар, в результате чего двое мужчин получили серьезные травмы и скончались на месте.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которую возглавил и.о. руководителя СУ СК по Пензенской области Владимир Архангельский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование продолжается.

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