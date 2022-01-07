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Происшествия7 января 2022 6:00

Из-за взрыва газа в жилом доме в Пензе погибли два человека

Ночью место происшествия посетил губернатор области Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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В результате взрыва в квартире начался пожар.

В результате взрыва в квартире начался пожар.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Рождественская ночь в Пензе омрачилась трагедией: около 23 часов в пятиэтажном доме на улице Мира произошел взрыв бытового газа, после чего в одной из квартир на последнем этаже начался пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, на месте работали 16 сотрудников ведомства.

В результате ЧП погибли два человека. Ночью место происшествия лично посетил губернатор Олег Мельниченко. По его поручению жильцов дома эвакуировали в гимназию №53, находящуюся неподалеку.

- Предварительно конструктивных повреждений нет, однако мы не можем рисковать жизнью и здоровьем жителей, - отметил он.

На месте взрыва работают аварийные службы. Жильцы вернутся в квартиры после того, как дом обследуют сотрудники ГЖИ и УК.

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