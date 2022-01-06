Поздравление О.В. Мельниченко с Рождеством Христовым

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Рождественские дни - время сострадания и милосердия, искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Они объединяют людей вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей, которые во все времена играют особую роль в истории России.

Священнослужители Русской Православной Церкви, других христианских конфессий своими праведными трудами и подвижнической деятельностью вносят достойный вклад в дальнейшее упрочение гражданского мира, взаимопонимания и согласия в обществе. А светлый праздник Рождества Христова на протяжении столетий несёт людям негасимый свет надежды, любви, веры в торжество добра и справедливости.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!