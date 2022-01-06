В Пензе пьяный работник СТО на машине клиентки отправился к знакомой и совершил ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Владелица автомобиля 22 декабря 2021 года обратилась в полицию с заявлением об угоне.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Пензенского района 1980 года рождения.

Мужчина признался в совершении данного преступления. По словам подозреваемого, он является сотрудником данной СТО.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.