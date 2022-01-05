На сцене пензенского драматического театра в 150-й раз сыграли сказку «Муха-Цокотуха»

Фото: Пресс-служба Пензенского областного драматического театра им. Луначарского

Поставил «Муху-Цокотуху» заслуженный артист России Василий Конопатин. С того момента сказку показывали не только на большой сцене драматического театра - она побывала с гастролями и в пензенских школах, и в районах области, а в 2012-м году именно этим спектаклем открылся фестиваль «Театральное Поволжье - Ниточка» в Уфе.

За эти годы не раз менялся актерский состав спектакля. Сегодня, во время юбилейного 150-го показа, на сцену вышли Анна Арзямова, Юрий Землянский, Илья Кочетков, Елена Павлова, Николай Шаповалов и Юлия Черемухина. Все они играют в сказке с премьеры - то есть уже больше десяти лет. А Елена Павлова и Илья Кочетков и вовсе были задействованы во всех 150 показах.

Увидеть «Муху-Цокотуху» можно будет еще 6, 7, 8 и 9 января.