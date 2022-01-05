Олег Мельниченко поручил взять на контроль работу с неблагополучными семьями

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В качестве примера недостаточно организованной работы по обеспечению безопасности детей глава региона привел несчастный случай, где недосмотр за ребенком со стороны взрослых стал причиной пожара в квартире.

«Еще раз посмотрите всех детей, которые находятся на вашей территории, особенно тех, которые находятся под опекой, проживают с бабушками и дедушками, в том числе, приехавших на каникулы к родственникам, с кем эти дети находятся, в каких условиях», - поручил Олег Мельниченко.

К профилактической работе необходимо привлечь сотрудников учреждений образования, и в первую очередь, классных руководителей.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По местам проживания социально неблагополучных семей с детьми предстоит увеличить число рейдов и проводить их вечерами, когда идёт высокая выявляемость родителей в состоянии алкогольного опьянения.

Участникам заседания предложено активизировать работу с несовершеннолетними, неблагополучными семьями и систематизированную информацию о ней в разрезе муниципальных образований докладывать губернатору лично.