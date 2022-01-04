Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт4 января 2022 4:19

В Пензе проходят смотрины юных спортивных дарований

В рамках регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» на площадках ФОКов «Чайка» и «Мечта» соревнуются представители 19 муниципальных образований области
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Соревнования регионального этапа проекта стартовали 3 января. В них принимают участие 63 команды по 4 возрастным категориям среди мальчиков и девочек.

Для детей - это отличная возможность попробовать себя в спорте, а для тренеров - шанс разглядеть таланты, считает заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

За победу в областном этапе на паркетах ФОКов «Чайка» и «Мечта» соревнуются представители 19 муниципальных образований. Региональный этап состязаний в Пензе продлится до 6 января.

Интересное