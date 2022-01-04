В Пензе проходят смотрины юных спортивных дарований

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Соревнования регионального этапа проекта стартовали 3 января. В них принимают участие 63 команды по 4 возрастным категориям среди мальчиков и девочек.

Для детей - это отличная возможность попробовать себя в спорте, а для тренеров - шанс разглядеть таланты, считает заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

За победу в областном этапе на паркетах ФОКов «Чайка» и «Мечта» соревнуются представители 19 муниципальных образований. Региональный этап состязаний в Пензе продлится до 6 января.