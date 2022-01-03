Drang nach Osten?

"Бессмертный полк" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Господи, сколько же обидевшихся разом собрал всего лишь один-единственный разговор по телефону Владимира Путина и Джо Байдена!

И ладно бы прибалты с поляками - штатные зазывалы на постой янки с «Першингами» и «Абрамсами». Поди ж ты, даже флегматичные бюргеры увидели нарушение «Ordnunga».

Нет, не в том, что бандеровцы устроили в Киеве очередное факельное шествие. Обидело, что перед диалогом двух президентов их не попросили списать слова. И это немцы, кому Россия великодушно позволила объединиться в единую Германию, поверив в не расширение воинствующего блока на Восток. Учите историю, «herr Olaf».

Толпою кинулись в советчики своему президенту бывшие американские послы в России, требуя перечислить Путину авансом все припасенные санкционные кары, чем лишний раз подтвердили, что зря просиживали в Москве штаны. Понять русскую натуру Майкл Макфол пробовал, с удовольствием кушая по утрам творог с медом, собравшись с духом, Джон Хантсман даже нырнул в прорубь на Крещение, - ничего-то, господа, вы не поняли. Ни в Президенте, ни в России.

Владимир Путин просто предупредил Джо о вероятности полного разрыва отношений. Отбывшим же за океан клеркам не стал пояснять, что название их должности на русском происходит от слова «посол».

Тем временем суетливо засобирались в НАТО и неторопливые финны. Право, неловко даже как-то напоминать про дедушку Ленина и кому они, собственно, обязаны за свою государственность.

Что сказать всей этой разномастной братии? Пакуйте чемоданы быстрее, ибо очень прозорливую фразу произнес на телеканале «Наш» экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк: «НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина вступит в альянс».

Жестко поддержали его женщины «Украйны милой». Прежде, чем освоить, с какой стороны подходить к портянкам, они записали своему президенту видео с парой ласковых фраз.

Ни на Украине, ни в России слова эти в переводе не нуждаются.