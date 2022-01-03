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Происшествия3 января 2022 8:00

В сгоревшем автомобиле возле села Кевдо-Мельситово обнаружили тело мужчины

Подробности случившегося рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Сгоревший автомобиль был обнаружен на обочине дороги рядом с селом Кевдо-Мельситово вчера утром. Внутри находилось тело мужчины 1978 года рождения. Следствию удалось установить его личность и узнать, что он уехал из дома ночью.

На теле погибшего не было обнаружено никаких следов, кроме ожогов. По факту организована доследственная проверка.

Напоминаем вам, что 2 января в этом же селе произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли две женщины. Обстоятельства их смерти также выясняются следствием.

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