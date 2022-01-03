В сгоревшем автомобиле возле села Кевдо-Мельситово обнаружили тело мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Сгоревший автомобиль был обнаружен на обочине дороги рядом с селом Кевдо-Мельситово вчера утром. Внутри находилось тело мужчины 1978 года рождения. Следствию удалось установить его личность и узнать, что он уехал из дома ночью.

На теле погибшего не было обнаружено никаких следов, кроме ожогов. По факту организована доследственная проверка.

Напоминаем вам, что 2 января в этом же селе произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли две женщины. Обстоятельства их смерти также выясняются следствием.