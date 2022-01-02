Олег Мельниченко поручил усилить меры безопасности, направленные на защиту граждан от ЧС

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Соответствующие поручения он дал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, состоявшейся в воскресенье, 2 января 2022 года.

Открывая рабочее совещание, глава Пензенской области отметил, что новый год в регионе наступил без каких-либо серьёзных ЧП, но вместе с тем за неполные два дня нового года при пожарах погибли 7 человек, есть пострадавшие.

Пожары практически произошли по всем районам, в том числе, в Пензе. Несмотря то, что накануне праздников не раз обсуждалась необходимость проведения профилактической работы, причинами возгораний снова стали несоблюдение правил безопасности, в том числе, при эксплуатации электрооборудования и курении. Предполагаемая причина гибели людей во всех случаях - отравление продуктами горения. Со слов соседей, большинство из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Губернатор акцентировал внимание на необходимость активизации профилактической работы межведомственных групп, в которые входят сотрудники муниципальных органов власти, госпожнадзора МЧС России, правоохранительных органов, газоснабжающих организаций, социальной защиты населения.

«Прошу глав администраций Пензы, Нижнеломовского, Каменского, Лунинского районов организовать внеплановое проведение комиссий по ЧС, в ходе которых оценить достаточность принятых мер по соблюдению пожарной безопасности, спланировать и организовать проведение надзорных мероприятий», - нацелил Олег Мельниченко. И предложил увеличить число пожарно-профилактических групп, задействованных в рейдах в частном жилом секторе, а министерство ЖКХ обобщать их работу и представлять ежесуточно эту информацию.

Особое внимание губернатор поручил уделять гражданам, ведущим асоциальный образ жизни.

В ходе заседания комиссии было также обращено внимание на большое количество людей, находящихся на водоёмах. В основном это любители зимней рыбалки, подчас рискующие жизнью, выходя на лёд и чрезмерно употребляющих алкоголь.

Органам внутренних дел предложено организовать профилактические рейды по предупреждению несчастных случаев.

Руководитель субъекта РФ акцентировал внимание на необходимости своевременного реагирования на сложные погодные условия.

«Сегодня проводил объезд Пензы, заезжал в Заречный, Пензенский район. В целом, могу сказать, что снегоуборочная техника работает. Отсыпка произведена. Если магистрали вычищаются, это видно, то внутриквартальные территории, к сожалению, находятся в ненадлежащем состоянии. Здесь необходима активность управляющих компаний. Это их ответственность», - напомнил Олег Мельниченко.

«Собирайте представителей управляющих компаний, организовывайте соответствующую работу. Есть требования к этим организациям – по количеству тракторов и снегоочистительных машин, они должны быть выполнены.

У тех компаний, которые эти требования не выполняют, надо отзывать лицензию, создавать городскую управляющую компанию и передавать дома в эту организацию. У нас на первом месте - нормальные, комфортные условия жизни людей, их благополучие и травмобезопасность», - резюмировал губернатор.