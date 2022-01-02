В Мордовии утром 1 января Артём Здунов поздравил с праздником дежурных экстренных служб

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Утром 1 января Глава Мордовии Артём Здунов, как и в прошлом году, объехал подразделения экстренных служб, сотрудники которых несут дежурство круглосуточно, в том числе, в праздничные дни и принял доклады об оперативной обстановке в Единой дежурной диспетчерской станции скорой помощи, в дежурной части МВД по РМ и в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Мордовии.

В целом новогодняя ночь в республике прошла спокойно, без чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий. Всех сотрудников экстренных служб, находящихся на дежурстве, Глава Мордовии поздравил с праздником и поблагодарил за работу.