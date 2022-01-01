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Спорт1 января 2022 10:12

В правительстве Пензенской области подвели итоги Спартакиады госслужащих

Победителями в общекомандном первенстве в 2021 году стали спортсмены регионального правительства
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Программа Спартакиады включала соревнования в лыжных гонках, легкоатлетической эстафете, плавании, а также игровые виды спорта - баскетбол и волейбол на открытых спортивных площадках, мини-футбол.

Победителями в общекомандном первенстве стали спортсмены регионального правительства.

Подводя итоги Спартакиады, вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов отметил, что, несмотря на коррективы, внесенные пандемией в график тренировок и соревнований, в целом, государственные служащие показали высокие спортивные результаты и укрепили свое здоровье.

Пожелав победителям и призёрам Спартакиады органов госвласти региона новых спортивных достижений, вице-губернатор вручил награды за призовые места в различных видах спорта.

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