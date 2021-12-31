Правительство РФ утвердило Программу социально-экономического развития Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В Правительстве России подписана Программа социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022–2026 годов.

Поручение подготовить документ было дано Президентом России Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи с Главой Мордовии Артёмом Здуновым в августе текущего года. Программа нацелена на наращивание республикой собственных доходов, создание новых рабочих мест, финансирование ее мероприятий планируется за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 млрд. рублей ежегодно.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, в декабре утверждена инвестиционная Стратегия Республики Мордовия, которая подготовлена совместно со Сбербанком и прошла широкую экспертизу и общественное обсуждение.

В Стратегии предусмотрены мероприятия по развитию ключевых секторов экономики и освоению новых рынков. Это агропромышленный комплекс, транспортное и нефтехимическое машиностроение, электрооборудование, оптоволоконные технологии, туризм и креативные сектора, инновационные материалы, цифровые сервисы и другие.