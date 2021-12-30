Глава областного Минздрава исполнил желание юных жителей города Пензы

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

В канун Нового года заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев исполнил желание еще двоих ребят. Артем и Алина Барыкины очень хотели искусственную елку, чтобы она стояла долго-долго, была украшена новогодними огнями и дарила праздничное настроение.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Александровна Воробьева и Снегурочка посетили семью Барыкиных в четверг, 30 декабря, и передали «зеленую красавицу» детям от Вячеслава Владимировича. А еще игрушки и сладости.

«В чудеса нужно обязательно верить, сильно и искренне, - говорит Марина Александровна. - И тогда они обязательно исполнятся».