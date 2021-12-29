Губернатор Пензенской области чаем и сладостями встретил сегодня маленьких гостей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Торжественное мероприятие для детей и их родителей состоялось в региональном правительстве в среду, 29 декабря.

В рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной» в этом году акция «Ёлка желаний» проходит в четвёртый раз. В ней принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей.

В Пензенской области акцию активно поддержали глава региона, депутаты,представители регионального отделения «Единой России», руководители администраций городов и муниципальных районов, представители бизнеса и волонтёры.

Олег Мельниченко лично исполнил желания пяти детей. Своими мечтами о новогодних подарках они поделились на открытках, которые губернатор снял с «Ёлки желаний» во время проведения прямой линии.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Хотелось бы пожелать, чтобы все вы росли здоровыми и весёлыми, слушались взрослых, - обратился Олег Владимирович к маленьким гостям праздника. - Некоторые из вас в новом году пойдут в школу – пусть это событие станет для вас ярким, счастливым и запоминающимся». «Желаю, чтобы в вашей в жизни всё сложилось хорошо.

Самое главное - чтобы все ваши мечты всегда сбывались. С наступающим Новым годом!», - поздравил он ребят.