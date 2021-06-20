В Пензенской области большой чиновник РФ - ЕГЭ не помеха

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Гостю понравилась высокая мотивированность выпускников, которые не стали отвлекаться от выполнения заданий ЕГЭ при появлении высокого российского чиновника. Согласился Борис Чернышов и с настроем участников ЕГЭ из гимназии №13 Пензы, украсивших кабинет табличкой с надписью «Кабинет стобалльников», и пожелал ребятам удачи.

В завершении рабочей поездки, на мероприятии с участием врио министра образования Александра Воронкова, начальника управления образования Пензы Лилии Чащиной, Борис Чернышов подчеркнул, что итоговая аттестация в Пензенской области проходит спокойно,результаты ЕГЭ 2021 года сопоставимы с результатами 2020 года, что говорит о планомерной и системной подготовке достойных выпускников: 5 из них набрали наивысший балл по химии и 6 – по русскому языку.