В Пензе автобусы уступают дорогу велогонщикам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В связи с проведением в Пензе чемпионата России по велоспорту 20 июня 2021 года в период с 07:00 до 19:00 схемы движения автобусных маршрутов №№ 1, 1т, 5, 8, 9м, 29, 30, 33, 39, 63, 68, 75, 77, 93 будут изменены.

Маршрутки №1 и № 9м от улицы Лермонтова направятся по улицам: Куйбышева - Тамбовская - Ново-тамбовская - Вишневая - Кижеватова - Окружная - Мира и далее в обратном направлении.

Маршрутки № 5 и №29 от улицы Кирова поедут по улицам: Карла Маркса – Советская - Лермонтова - Кирова и далее в обратном направлении.

Маршрутки № 1т от улицы Пушкина будут двигаться по улицам: Кулакова - Суворова - Плеханова - Октябрьская - Володарского - Суворова - Кулакова - Пушкина и далее по маршруту.

Маршрутки № 30 от улицы Окружной направятся по улицам: Калинина – Свердлова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 33 от улицы Пушкина поедут по улицам: Кулакова - Суворова – Володарского – и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 39 от улицы Пушкина будут двигаться по улицам: Кулакова - Суворова – Володарского – М. Горького – Кирова – Лермонтова – Куйбышева - Тамбовская и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 63 от улицы Пушкина будут следовать по улицам: Кулакова – Суворова – Плеханова – Октябрьская – Володарского – Бакунина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 68 от улицы Лермонтова поедут по улицам: Куйбышева – Тамбовская и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 75 от улицы Лермонтова будут двигаться по улицам: Куйбышева – Тамбовская - Водопьянова и далее по маршруту в обратном направлении.

Маршрутки № 77 от улицы Окружной направятся по улицам: Кижеватова – Вишневая – Ново-тамбовская – Тамбовская – Куйбышева – Лермонтова и далее по маршруту.

Маршрутки № 93 от улицы Лермонтова будут следовать по улицам: Куйбышева – Тамбовская – Ново-тамбовская – Вишневая - Кижеватова – Окружная – Зеленодольская и далее в обратном направлении.

Движение автобусов по маршруту № 8 будет приостановлено.