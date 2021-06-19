Подозреваемый в убийстве 15-летней жительницы Мокшана заключен под стражу

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Продолжается расследование уголовного дело, возбужденного по факту убийства 15-летней жительницы Мокшана. Напоминаем вам, что тело девушки обнаружила ее мать. Позже правоохранители, прибывшие на место, задержали неподалеку от места преступления 17-летнего знакомого убитой. Удалось выяснить, что незадолго до трагедии парень и девушка были в одной компании, а потом юноша предложил знакомой проводить ее домой. По пути между ними началась ссора.

Следователи уже провели допросы подозреваемого и свидетелей, а также очную ставку, назначили ряд экспертиз. По информации пресс-службы СУ СК по Пензенской области, правоохранителям удалось заполучить доказательства, подтверждающие причастность 17-летнего подростка к совершению убийства несовершеннолетней.

Юноше предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.