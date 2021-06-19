Житель Мордовии обнаружил тело девочки, унесенной течением

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

Напомним вам, что 17 июня компания детей пошли купаться на реку Мокша. Во время игр 12-летняя девочка провалилась в яму, после чего подростка унесло течением, несмотря на попытки спасти ее.

Более суток спасатели вели поиски тела несовершеннолетней. По информации пресс-службы СУ СК по РМ сегодня днем его обнаружил местный житель примерно в километре от места происшествия.

По данному факту Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело.