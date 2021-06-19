В Мордовии мальчишки сыграли в футбол со щенками из кинологической службы МВД

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Пока на стадионах Европы кипят страсти по футболу в Мордовии юные спортсмены федерации Кудо с восторгом погоняли мяч со щенками из центра кинологической службы регионального МВД.

Четвероногие соперники оказались очень шустрыми. Ну, а когда перевес в игре намечался у мальчишек, в ход шли щенячьи правила - футбол переходил в игру в догонялки. Ловкость и зубки завтрашних розыскных собак быстро уравнивали шансы на футбольном поле.

А еще в этот день для гостей организовали экскурсию по Центру кинологической службы регионального МВД - основному подразделению, которое применяет служебных собак в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также координирует работу специалистов-кинологов в территориальных органах МВД по Республике Мордовия.

Провели экскурсию начальник отделения ЦКС Зифа Альмяшева и инспектор-кинолог Руслан Гусев.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Вместе со своими питомцами сотрудники центра подготовили показательную программу: продемонстрировали навыки служебных собак в поиске взрывчатых веществ, заложенных в салоне автомобиля. Затем поиск оружия, помещенного в один из деревянных ящиков. В целях безопасности на площадке находились только имитирующие их предметы. Служебные собаки, выполняли задания точно и с высокой скоростью.

И, конечно, самым запоминающимся стало непосредственное общение со служебными собаками. Ребята смогли погладить четвероногих полицейских и щенят, путь которых во взрослую служебную жизнь только начинается.