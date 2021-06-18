В правительстве Пензенской области обсудили ключевые параметры земельной политики

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ключевые параметры региональной земельной политики обсудили на совещании в правительстве Пензенской области в пятницу, 18 июня 2021 года.

Врио губернатора акцентировал внимание собравшихся на необходимости формирования единой системы управления земельными ресурсами сельхозназначения. Должны быть разработаны рекомендации для государственных и муниципальных органов по осуществлению своих полномочий в области земельных отношений.

А это и проведение ежегодной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения; ведение претензионной работы с правообладателями неиспользуемых земель; планирование мероприятий по вводу неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот; осуществление муниципального земельного контроля за охраной и использованием земель.

«Только таким образом можно системно активизировать инвестиционный процесс, приступить к формированию предложений потенциальным инвесторам», - уточнил Олег Мельниченко.

В 2021 году на территории Пензенской области планируется ввести в севооборот 31 тыс. га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.