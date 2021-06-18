В Пензе проходят праздники двора

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Так произошло в очередной раз во время акции «А у нас во дворе» для жителей и гостей микрорайона по улице Ворошилова, 11.

Есть и главные виновники случившегося. Специалисты молодёжного центра «Юность» напрочь стерли все возрастные границы.

После музыкального приветствия солистки вокальной студии «Фэнтези» Марии Николаевой и воспитанника детской музыкальной школы имени В. П. Чеха Антона Толкачева началась игровая программа, в ходе которой детвора проходила через семь станций на все цвета радуги.

Смешавшиеся с малышами взрослые быстро вспомнили, как «Море волнуется» и как совсем непросто всем сразу управлять «Сороконожкой», или ощутить себя крошечным участником флешмоба «Пельмешки».

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Хорошее настроение малышей говорило о том, что все получилось замечательно. Они щедро делились с повзрослевшими мальчишками и девчонками своими сладкими подарками, которые им вручили от комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политики Пензы.